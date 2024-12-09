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Скарлыгин Григорий Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгин Григорий Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10896
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
10.07.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Скарлыгин Григорий Васильевич
Отец - Скарлыгин Василий Яковлевич (Скорлыгин), гражданин (Симский завод)
Мать - Цыпленкова Евдокия Семеновна (Ципленкова)
Воспр. - Масленников Александр Николаевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Мария Алексеевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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