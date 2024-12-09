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Цыпленкова Евдокия Семеновна (Ципленкова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Цыпленкова Евдокия Семеновна (Ципленкова)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10896
Роль персоны
Мать
Дата события
10.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
10.07.1920
Возраст (лет)
33
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Скарлыгин Григорий Васильевич
Отец - Скарлыгин Василий Яковлевич (Скорлыгин), гражданин (Симский завод)
Мать - Цыпленкова Евдокия Семеновна (Ципленкова)
Воспр. - Масленников Александр Николаевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Мария Алексеевна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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