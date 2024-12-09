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Паров Александр Евдокимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Паров Александр Евдокимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10895
Роль персоны
Отец
Дата события
09.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.07.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Парова Ираида Александровна
Отец - Паров Александр Евдокимович, гражданин (Симский завод)
Мать - Парова Анна Алексеевна
Воспр. - Горшкова Пелагея Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Козлов Георгий Иванович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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