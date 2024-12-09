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Чевардина Валентина Степановна (Стефановна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина Валентина Степановна (Стефановна)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10894
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.07.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чевардина Валентина Степановна (Стефановна)
Отец - Чевардин Степан Иванович (Стефан), гражданин (Симский завод)
Мать - Чевардина Наталья Семеновна
Воспр. - Козлов Владимир Семенович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Евдокия Федоровна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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