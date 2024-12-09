Чевардина Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧевардина Наталья Семеновна

Чевардина Наталья Семеновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина Наталья Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10894
Роль персоны
Мать
Дата события
09.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.07.1920
Возраст (лет)
22
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чевардина Валентина Степановна (Стефановна)
Отец - Чевардин Степан Иванович (Стефан), гражданин (Симский завод)
Мать - Чевардина Наталья Семеновна
Воспр. - Козлов Владимир Семенович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Евдокия Федоровна, жена гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.