Сорокина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Евдокия Петровна

Сорокина Евдокия Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сорокина Евдокия Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10892
Роль персоны
Мать
Дата события
06.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.07.1920
Возраст (лет)
20
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Сорокина Зоя Георгиевна (Егоровна)
Отец - Сорокин Георгий Алексеевич (Егор), гражданин (Симский завод)
Мать - Сорокина Евдокия Петровна
Воспр. - Комлева Софья Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Сорокин Иван Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.