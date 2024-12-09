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Хорьков Константин Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хорьков Константин Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10891
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.10.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Хорьков Дмитрий Николаевич
Отец - Хорьков Николай Семенович, гражданин (Симский завод)
Мать - Хорькова Екатерина Александровна
Воспр. - Хорьков Константин Николаевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Хорькова Клавдия Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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