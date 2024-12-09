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Фатеева Елизавета Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Фатеева Елизавета Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10890
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Миньярский завод
Дата крещения
04.10.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Федеряев Николай Ильич (Фидеряев)
Отец - Федеряев Илья Михайлович (Фидеряев), сапожник, гражданин (Миньярский завод)
Мать - Федеряева Елена Ильинична (Фидеряева)
Воспр. - Помыкалов Николай Ильич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Фатеева Елизавета Михайловна, дочь гражданина (Миньярский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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