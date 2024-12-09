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Федеряев Николай Ильич (Фидеряев)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Федеряев Николай Ильич (Фидеряев)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10890
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
04.10.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Федеряев Николай Ильич (Фидеряев)
Отец - Федеряев Илья Михайлович (Фидеряев), сапожник, гражданин (Миньярский завод)
Мать - Федеряева Елена Ильинична (Фидеряева)
Воспр. - Помыкалов Николай Ильич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Фатеева Елизавета Михайловна, дочь гражданина (Миньярский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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