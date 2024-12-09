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Гордеев Павел Кузьмич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гордеев Павел Кузьмич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10889
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
02.10.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жуков Дмитрий Васильевич
Отец - Жуков Василий Васильевич, кузнец, гражданин (Симский завод)
Мать - Жукова Евдокия Андреевна (Дарья Матвеевна)
Воспр. - Гордеев Павел Кузьмич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Жукова Елена Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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