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Уренцева Елизавета Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцева Елизавета Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10887
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена крестьянина ?
Н.П. приписки кратко
????
Дата крещения
13.10.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Тимакова Валентина Владимировна
Отец - Тимаков Владимир Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Тимакова Мария Васильевна (дев. Саблина ??)
Воспр. - Леонов Александр Яковлевич, (Симский завод)
Воспр. - Уренцева Елизавета Петровна, жена крестьянина ? (????)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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