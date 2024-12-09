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Тимакова Валентина Владимировна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тимакова Валентина Владимировна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10887
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.10.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Тимакова Валентина Владимировна
Отец - Тимаков Владимир Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Тимакова Мария Васильевна (дев. Саблина ??)
Воспр. - Леонов Александр Яковлевич, (Симский завод)
Воспр. - Уренцева Елизавета Петровна, жена крестьянина ? (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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