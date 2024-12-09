Гуденин Алексей Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуденин Алексей Никанорович

Гуденин Алексей Никанорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гуденин Алексей Никанорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10886
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
10.10.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Юдина Екатерина Андреевна
Отец - Юдин Андрей Андреянович (Андрианович), (Мясникова Казарма д.)
Мать - Юдина Татьяна Дмитриевна
Воспр. - Гуденин Алексей Никанорович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Пискунова Мария Андриановна (О - ?), вдова гражданина (????)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.