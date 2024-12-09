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Кузнецов Матвей Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Матвей Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10885
Роль персоны
Отец
Дата события
09.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.10.1920
Возраст (лет)
34
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кузнецов Василий Матвеевич
Отец - Кузнецов Матвей Гаврилович, гражданин (Симский завод)
Мать - Кузнецова Марина Александровна
Воспр. - Кузнецова Анастасия Матвеевна (Ф - ?), дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Туманов Адриан Егорович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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