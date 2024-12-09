Чевардин Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧевардин Василий Андреевич

Чевардин Василий Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Василий Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10884
Роль персоны
Отец
Дата события
25.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
41
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чевардин Вениамин Васильевич (И - ?)
Отец - Чевардин Василий Андреевич, (Симский завод)
Мать - Чевардина Мария Семеновна
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.