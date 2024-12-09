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Кручинин Николай Федорович (О - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кручинин Николай Федорович (О - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10883
Роль персоны
Отец
Дата события
20.08.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
23
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кручинин Владимир Николаевич
Отец - Кручинин Николай Федорович (О - ?), (Симский завод)
Мать - Кручинина Раиса Александровна
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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