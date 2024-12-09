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Кручинина Лидия Федоровна (Мария ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кручинина Лидия Федоровна (Мария ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10882
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.10.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кручинина Лидия Федоровна (Мария ?)
Отец - Кручинин Федор Харитонович, гражданин (Симский завод)
Мать - Кручинина Лидия Захаровна
Воспр. - Кручинина Валентина Федоровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Миронов Александр Павлович, гражданин (Стерлитамакский уезд с. Зиргана ?)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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