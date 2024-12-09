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Напалков Иван Захарович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Иван Захарович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10881
Роль персоны
Отец
Дата события
22.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.10.1920
Возраст (лет)
36
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Напалкова Мария Ивановна
Отец - Напалков Иван Захарович, гражданин (Симский завод)
Мать - Напалкова Клавдия Михайловна
Воспр. - Горбунов Иван Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Напалкова Валентина Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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