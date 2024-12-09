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Симбирцева Мария Григорьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Симбирцева Мария Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10880
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
25.10.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Дорожников Дмитрий Степанович
Отец - Дорожников Степан Нестерович, гражданин (Симский завод)
Мать - Дорожникова Мария Дмитриевна
Воспр. - Дорожников Николай Степанович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Симбирцева Мария Григорьевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
23.03.1901
Неизвестно
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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