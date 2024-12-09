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Дорожников Дмитрий Степанович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дорожников Дмитрий Степанович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10880
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.10.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Дорожников Дмитрий Степанович
Отец - Дорожников Степан Нестерович, гражданин (Симский завод)
Мать - Дорожникова Мария Дмитриевна
Воспр. - Дорожников Николай Степанович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Симбирцева Мария Григорьевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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