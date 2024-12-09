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Дорожникова Мария Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дорожникова Мария Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10880
Роль персоны
Мать
Дата события
25.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.10.1920
Возраст (лет)
36
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Дорожников Дмитрий Степанович
Отец - Дорожников Степан Нестерович, гражданин (Симский завод)
Мать - Дорожникова Мария Дмитриевна
Воспр. - Дорожников Николай Степанович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Симбирцева Мария Григорьевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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