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Иванова Наталья Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Иванова Наталья Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10879
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата крещения
25.10.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Иванова Евдокия Матвеевна
Отец - Иванов Матвей Васильевич, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Иванова Александра Андреяновна (Адриановна)
Воспр. - Иванова Наталья Матвеевна, дочь гражданина (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Юдин Андрей Адрианович, гражданин (Мясникова Казарма д.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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