Иванов Матвей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Матвей Васильевич

Иванов Матвей Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Иванов Матвей Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10879
Роль персоны
Отец
Дата события
25.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата крещения
25.10.1920
Возраст (лет)
53
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Иванова Евдокия Матвеевна
Отец - Иванов Матвей Васильевич, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Иванова Александра Андреяновна (Адриановна)
Воспр. - Иванова Наталья Матвеевна, дочь гражданина (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Юдин Андрей Адрианович, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.