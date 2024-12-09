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Булатова Евдокия Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булатова Евдокия Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10878
Роль персоны
Мать
Дата события
21.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.10.1920
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Булатова Клавдия Гавриловна
Отец - Булатов Гаврил Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Булатова Евдокия Михайловна
Воспр. - Булатова Анна Николаевна, жена гражданина (????)
Воспр. - Зайцев Федор Петрович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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