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Масленников Захар Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Захар Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10877
Роль персоны
Отец
Дата события
02.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
02.11.1920
Возраст (лет)
35
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Масленникова Зоя Захаровна
Отец - Масленников Захар Николаевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Масленикова Матрена Михайловна
Воспр. - Гудкова Клавдия Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Масленников Александр Александрович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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