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Лебедев Андрей Платонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедев Андрей Платонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10876
Роль персоны
Отец
Дата события
12.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
33
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лебедев Василий Андреевич (мертворожд.)
Отец - Лебедев Андрей Платонович, (Симский завод)
Мать - Лебедева Раиса Михайловна
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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