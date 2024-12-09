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Сулимов Павел Емельяновитч

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сулимов Павел Емельяновитч
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10874
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
27.10.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Соловьев Дмитрий Федорович
Отец - Соловьев Федор Владимирович, гражданин (Симский завод)
Мать - Соловьева Мария Дмитриевна (Ширшова ?)
Воспр. - Соловьева Анастасия Владимировна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Сулимов Павел Емельяновитч, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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