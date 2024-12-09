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Соловьев Федор Владимирович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Соловьев Федор Владимирович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10874
Роль персоны
Отец
Дата события
27.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
27.10.1920
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Соловьев Дмитрий Федорович
Отец - Соловьев Федор Владимирович, гражданин (Симский завод)
Мать - Соловьева Мария Дмитриевна (Ширшова ?)
Воспр. - Соловьева Анастасия Владимировна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Сулимов Павел Емельяновитч, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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