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Опарин Александр Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарин Александр Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10873
Роль персоны
Отец
Дата события
15.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.10.1920
Возраст (лет)
39
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Опарина Галина Александровна
Отец - Опарин Александр Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Опарина Александра Павловна
Воспр. - Марек Ева Ивановна, жена гражданина (????)
Воспр. - Опарин Алексей Петрович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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