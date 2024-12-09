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Зубарева Агафья Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зубарева Агафья Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10872
Роль персоны
Мать
Дата события
25.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.10.1920
Возраст (лет)
44
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зубарев Геннадий (Дмитрий ?) Николаевич
Отец - Зубарев Николай Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Зубарева Агафья Ивановна
Воспр. - Емельянов Иван Зосимович, гражданин (Вятская губерния, Яранский уезд с. Красная Речка)
Воспр. - Иванова Прасковья Дмитриевна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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