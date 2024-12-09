Усков Данил Ильич (отпавший, по желанию матери ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усков Данил Ильич (отпавший, по желанию матери ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Усков Данил Ильич (отпавший, по желанию матери ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10871
Роль персоны
Отец
Дата события
29.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.11.1920
Возраст (лет)
33
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Усков Дмитрий Данилович
Отец - Усков Данил Ильич (отпавший, по желанию матери ?), гражданин (Симский завод)
Мать - Ускова Клавдия Нестеровна
Воспр. - Дрожжеников Степан Нестерович (Дрожеников), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Малафеева Екатерина Федоровна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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