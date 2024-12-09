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Козин Василий Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козин Василий Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10870
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.01.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жеребина Нина Никитична
Отец - Жеребин Никита Павлович, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Жеребина Екатерина Петровна, рабочий
Воспр. - Козин Василий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Козина Мария Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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