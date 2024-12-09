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Жеребина Нина Никитична

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жеребина Нина Никитична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10870
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
03.01.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жеребина Нина Никитична
Отец - Жеребин Никита Павлович, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Жеребина Екатерина Петровна, рабочий
Воспр. - Козин Василий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Козина Мария Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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