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Скарлыгин Максим Осипович (Иосифович)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгин Максим Осипович (Иосифович)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10869
Роль персоны
Отец
Дата события
03.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.01.1920
Возраст (лет)
43
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Скарлыгин Иван Максимович
Отец - Скарлыгин Максим Осипович (Иосифович), рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Скарлыгина Елизавета Павловна, рабочий
Воспр. - Жеребин Петр Павлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Скарлыгина Анна Максимовна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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