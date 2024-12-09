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Уренцева Татьяна Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцева Татьяна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10868
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
31.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Уренцева Татьяна Ивановна
Отец - Уренцев Иван Алексеевич, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Уренцева Марина Тимофеевна, рабочий
Воспр. - Брындин Петр Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Еремина Ольга Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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