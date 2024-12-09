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Смурыгин Гаврил Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Смурыгин Гаврил Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10867
Роль персоны
Отец
Дата события
03.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
22
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Смурыгина Клавдия Гавриловна
Отец - Смурыгин Гаврил Васильевич, (Симский завод)
Мать - Смурыгина Клавдия Андреевна
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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