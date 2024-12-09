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Любимов Дмитрий Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Любимов Дмитрий Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10866
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
30.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Любимов Дмитрий Николаевич
Отец - Любимов Николай Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Любимова Марфа Афанасьевна
Воспр. - Любимов Иван Николаевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Любимова Анна Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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