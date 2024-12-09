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Буслаева Мария Степановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаева Мария Степановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10865
Роль персоны
Мать
Дата события
26.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий
Дата крещения
26.12.1919
Возраст (лет)
36
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Буслаев Петр Михайлович
Отец - Буслаев Михаил Васильевич, рабочий (Симский завод)
Мать - Буслаева Мария Степановна, рабочий
Воспр. - Заварзина Евдокия Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Пупков Гаврил Игнатьевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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