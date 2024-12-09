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Половинкина Анна Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Половинкина Анна Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10864
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Златоуст г. ?
Дата крещения
25.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Клокова Анна Константиновна
Отец - Клоков Константин Дмитриевич, рабочий (Симский завод)
Мать - Клокова Дарья Ивановна, рабочий
Воспр. - Жеребин Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Половинкина Анна Михайловна, жена гражданина (Златоуст г. ?)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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