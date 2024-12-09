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Клокова Анна Константиновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Клокова Анна Константиновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10864
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Клокова Анна Константиновна
Отец - Клоков Константин Дмитриевич, рабочий (Симский завод)
Мать - Клокова Дарья Ивановна, рабочий
Воспр. - Жеребин Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Половинкина Анна Михайловна, жена гражданина (Златоуст г. ?)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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