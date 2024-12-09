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Клоков Константин Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Клоков Константин Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10864
Роль персоны
Отец
Дата события
25.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
25.12.1919
Возраст (лет)
27
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Клокова Анна Константиновна
Отец - Клоков Константин Дмитриевич, рабочий (Симский завод)
Мать - Клокова Дарья Ивановна, рабочий
Воспр. - Жеребин Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Половинкина Анна Михайловна, жена гражданина (Златоуст г. ?)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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