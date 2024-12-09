Сованчук Татьяна Николаевна (Ф - ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСованчук Татьяна Николаевна (Ф - ?)

Сованчук Татьяна Николаевна (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сованчук Татьяна Николаевна (Ф - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10863
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
????
Дата крещения
24.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Харитонюк Михаил Трофимович
Отец - Харитонюк Трофим Парфенович, рабочий (Симский завод)
Мать - Харитонюк Анисья Николаевна (Домникия), рабочий
Воспр. - Сованчук Татьяна Николаевна (Ф - ?), жена гражданина (????)
Воспр. - Ховалко Иван Афанасьевич, гражданин (Гродненская губерния,Брест-Литовский уезд Волчинская вол. с. Гремячи)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.