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Помыкалов Лавр Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Помыкалов Лавр Николаевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10861
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
11.11.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
11.11.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Помыкалова Вера Лавровна
Отец умерш. - Помыкалов Лавр Николаевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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