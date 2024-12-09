Андреева Агафия Ильинична (2 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Агафия Ильинична (2 жена)

Андреева Агафия Ильинична (2 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Андреева Агафия Ильинична (2 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10844
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.11.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
01.11.1919
Возраст (лет)
35
Причина смерти
воспаление легких
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Андреева Агафия Ильинична (2 жена)
Муж умерш. - Андреев Михаил Яковлевич, гражданин (Уфимский уезд с. Енгалык)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.