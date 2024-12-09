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Сулимова Наталья Матвеевна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сулимова Наталья Матвеевна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10832
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.10.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
18.10.1919
Возраст (лет)
40
Причина смерти
тиф брюшной
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Сулимова Наталья Матвеевна (1 жена)
Муж умерш. - Сулимов Никита Александрович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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