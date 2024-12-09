Фатеев Михаил Евфимиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатеев Михаил Евфимиевич

Фатеев Михаил Евфимиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Фатеев Михаил Евфимиевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10824
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
10.10.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Миньярский завод
Дата смерти
10.10.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Фатеев Александр Михайлович
Отец умерш. - Фатеев Михаил Евфимиевич, гражданин (Миньярский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.