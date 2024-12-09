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Артихович ???? Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Артихович ???? Петрович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10818
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
30.09.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Гродненская губерния,Брестский уезд Вовчинская вол. д. Колодно
Дата смерти
30.09.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Артихович Евгения Яковлевна (1 жена)
Муж умерш. - Артихович ???? Петрович, гражданин (Гродненская губерния,Брестский уезд Вовчинская вол. д. Колодно)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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