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Боков Кузьма Иванович (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Боков Кузьма Иванович (Ф - ?)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10812
Роль персоны
Умерш.
Дата события
22.09.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд с. В. Майдан
Дата смерти
22.09.1919
Возраст (лет)
60
Причина смерти
старость
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Боков Кузьма Иванович (Ф - ?), гражданин (Нижегородская губерния, Лукояновский уезд с. В. Майдан)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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