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Больщиков Александр Ильич (ФИО - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Больщиков Александр Ильич (ФИО - ?)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10808
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.09.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Белярыш с. ?
Дата смерти
20.09.1919
Возраст (лет)
27
Причина смерти
воспаление легких
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Больщиков Александр Ильич (ФИО - ?), гражданин (Белярыш с. ?)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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