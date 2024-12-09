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Жукова Екатерина Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жукова Екатерина Васильевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10807
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.09.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
20.09.1919
Возраст (месяцев)
10
Причина смерти
младен
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Жукова Екатерина Васильевна
Отец умерш. - Жуков Василий Васильевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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